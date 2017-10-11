Суд ЕС подтвердил отказ в регистрации товарного знака "Карелия"

Суд Европейского союза (Люксембург) подтвердил решение Управления по защите интеллектуальной собственности, которым жительнице Греции Ино Карелия было отказано в регистрации товарного знака "Карелия".

Заявительница из Греции просила зарегистрировать товарный знак, связанный с промышленными маслами, топливом и другими схожими продуктами. Заявка была отклонена, в своем решении суд обращает внимание на существование схожего по названию региона в составе РФ.

Кроме того, в решении суда говорится, что в Карелии развита биологическая промышленность, в частности, индустрия по производству биотоплива, и в случае регистрации заявленного товарного знака у потребителей продукции под этой маркой может сложиться обманчивое мнение о происхождении этой продукции.

Заявительница утверждала, что число потребителей, которые могут связать происхождение продукции с российским регионом, незначительно, и что, в частности, в Швеции название будет ассоциироваться с территорией, некогда находившейся под ее контролем. Суд отклонил этот довод, указав на то, что слово "Карелия" является описательным, в то время как торговая марка не может содержать слов, описывающих товар.

Наконец, заявительница обратила внимание на существование греческой фамилии — Карелия, но этот аргумент был также отклонен судом из-за отсутствия доказательств того, что это общеизвестный факт, пишет РАПСИ.