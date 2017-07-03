Суд обязал мэрию Петрозаводска оборудовать остановку на улице Муезерской

Петрозаводский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию города оборудовать остановку на улице Муезерской, сообщает ведомство.

Основанием для направления иска стало обращение родителей воспитанников Карельского кадетского корпуса имени А. Невского по поводу отсутствия на пересечении улицы Муезерская и переулка Западный оборудованного остановочного пункта.

В районе дома № 20 по Муезерской на обочине имеется только знак "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса".

"В результате дети, пользующиеся общественным транспортом для поездок из кадетского корпуса домой, вынуждены испытывать неудобства, а их жизнь и здоровье подвергаются опасности", - говорится в сообщении.

Прокурор города заявил требования об обустройстве остановочного пункта общественного пассажирского транспорта в указанном месте.

Суд удовлетворил иск прокурора. Мэрия обязана до 31 августа устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и оборудовать остановочный пункт: обустроить тротуар, заездной "карман" для автобуса, посадочную площадку, а также нанести соответствующую горизонтальную разметку.