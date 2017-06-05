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11:45, 05 Июня 2017

Суд обязал мэрию Петрозаводска сделать тротуары на 20 улицах города

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Суд по иску прокурора обязал администрацию города обустроить тротуары и пешеходные дорожки на 20 улицах, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска обратилась в суд с заявлением в интересах неопределенного круга лиц о возложении на администрацию Петрозаводска обязанности устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Основанием для предъявления иска стали результаты проведенной совместно с отделом ГИБДД по Петрозаводску проверки, в ходе которой выявлено отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек на 20 улицах местного значения.

Решением Петрозаводского городского суда от 1 июня 2017 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на администрацию Петрозаводского городского округа возложена обязанность обеспечить обустройство тротуаров либо пешеходных дорожек в соответствии с требованиями ГОСТа на указанных в иске участках дорог.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
сергей
2017-06-05 12:45:41
согласен, где можно посмотреть список тех улиц, где должны появиться тротуары, а так же такое предчувствие, что исполнение решения суда будем ждать долго, очень долго, так как предыдущие решения не исполнены, ну вы знаете о чем это я...
Ксанка
2017-06-05 12:27:53
А где список самих улиц на которых появятся тротуары?
gaudealis
2017-06-05 12:24:05
Список улиц почему не приводите, журналисты? Люди хотят знать!
Гарик
2017-06-05 11:50:44
Для превращения нашего прекрасного города в Столицу исполните решение суда и многое многое другое для нашего города. Тогда и станет ясно всем ,что живем в "столице"
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