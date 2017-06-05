Суд обязал мэрию Петрозаводска сделать тротуары на 20 улицах города

Суд по иску прокурора обязал администрацию города обустроить тротуары и пешеходные дорожки на 20 улицах, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска обратилась в суд с заявлением в интересах неопределенного круга лиц о возложении на администрацию Петрозаводска обязанности устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Основанием для предъявления иска стали результаты проведенной совместно с отделом ГИБДД по Петрозаводску проверки, в ходе которой выявлено отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек на 20 улицах местного значения.

Решением Петрозаводского городского суда от 1 июня 2017 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на администрацию Петрозаводского городского округа возложена обязанность обеспечить обустройство тротуаров либо пешеходных дорожек в соответствии с требованиями ГОСТа на указанных в иске участках дорог.