Суд обязал садоводческое товарищество подключить электричество дачнице

Садоводческое некоммерческое товарищество "Машезерское" обязали подключить электроэнергию к дому дачницы, сообщили в управлении службы судебных приставов.

Судебным приставом-исполнителем 17 февраля возбуждено исполнительное производство, в рамках которого садоводческое некоммерческое товарищество "Машезерское" обязано подключить электроэнергию к дому гражданки К., расположенному на садовом участке по ул. Озерная.

С момента возбуждения исполнительного производства должник — СНТ "Машезерское" неоднократно пытался добровольно исполнить требования исполнительного документа, но в связи с отсутствием дачницы на месте исполнить решение суда не представилось возможным.

Но в конечном итоге благодаря настойчивости судебного пристава-исполнителя требования исполнительного документа были исполнены.

Взыскательница появилась на месте проведения исполнительных действий, и к ее дому было подведено электричество.