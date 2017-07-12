Суд обязал ВГТРК законсервировать в Петрозаводске здание корреспондентского пункта

В недостроенном здании на Комсомольком проспекте обнаружены следы вандализма и оголенная арматура, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что между российской государственной телерадиокомпанией "Останкино" и администрацией Петрозаводска в 1993 году было подписано соглашение о строительстве в Петрозаводске здания регионального корреспондентского пункта РГТРК "Останкино" с целью оперативного и полного освещения в программах телерадиокомпании жизни и происходящих в Карелии и северном регионе событий, международного обмена телерадиоинформацией.

С 2006 года указанный объект незавершенного строительства находится во владении ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" на праве хозяйственного ведения.

Прокуратура города в ходе проверки установила, что подпорные стенки уличных террас данного объекта частично разрушены, внутри здания отсутствует лестничные марши, перегородки, оконные и дверные заполнения. Разрушена кирпичная кладка стены и внутреннего водостока. Здание имеет следы вандализма, местами свисает оголенная арматура.

Работы по строительству указанного объекта не ведутся. При этом мероприятия по консервации здания, в том числе направленные на ограничение доступа неопределенного круга лиц, не обеспечены.

Иск прокуратуры суд удовлетворил.