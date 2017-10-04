Суд ограничил адвокатам Решетовой срок ознакомления с делом о гибели детей на Сямозере

Городской суд Петрозаводска ограничил до 19 октября срок ознакомления с делом двум адвокатам директора ОАО "Парк-отель "Сямозера" Елены Решетовой, которую обвинили в гибели детей на озере Сямозеро.

Напомним, в сентябре еще один фигурант дела Вадим Виноградов заявил в суде, что Решетова затягивает с ознакомлением дела и прочитала всего 42 из 125 томов, хотя он прочитал уже более 80.

После этого представитель следственной группы направил в суд ходатайство с требованием ограничить до 19 октября срок ознакомления с делом для Решетовой и ее адвокатов.

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева рассмотрела ходатайство и ограничила срок ознакомления с делом до 19 октября лишь для адвокатов обвиняемой.

Напомним, 18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма и 14 детей утонули. По версии следствия, при этом Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в территориальные органы экстренных служб о чрезвычайном происшествии, не желая негативной реакции общественности на указанные события, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки.

Решетова находится под арестом с июня 2016 года.