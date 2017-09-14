Суд оставил под стражей директора лагеря на Сямозере

Верховный суд Карелии продлил на три месяца арест директору парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой, которую обвинили в гибели 14 детей.

Такое решение в четверг принял судья Александр Зайцев.

Следствие просило продлить срок содержания под стражей на три месяца - до 18 декабря.

Потерпевшие также ходатайствовали о продлении ареста, так как, по их словам, обвиняемая может оказать давление на свидетелей.

Решетова и ее адвокат просили домашний арест. По её словам, у нее на иждевении дети и престарелая больная мать, за которыми некому ухаживать

По версии следствия, директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова совместно с Виноградовым, инструкторами Валерием Круподерщиковым и Павлом Ильиным, зная об объявленном штормовом предупреждении, не отменили водный поход по Сямозеру, участие в котором приняли 47 несовершеннолетних детей.

По данным СК РФ, что число участников похода превышало пассажировместимость и грузоподъемность плавсредств, одно из которых к тому же было неисправно, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера и форм.

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма и 14 детей утонули. По версии следствия, при этом Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в территориальные органы экстренных служб о чрезвычайном происшествии, не желая негативной реакции общественности на указанные события, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки.

Напомним, Решетова находится под арестом с июня 2016 года.