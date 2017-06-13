Суд Петрозаводска наказал управляющую компанию, которая не защитила жильцов от крыс

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УК "Партнер" оштрафована за то, что не провела дератизационные работы в жилом доме на проспекте Ленина, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Петрозаводским городским судом удовлетворены требования управления Роспотребнадзора по Карелии о привлечении к административной ответственности ООО "УК Партнер" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Установлено, что ООО "УК Партнер" при управлении многоквартирным домом по адресу: г.Петрозаводск, пр. Ленина, 11 "г" нарушило требования к организации и проведению дератизационных мероприятий, что выразилось в невыполнении инженерно-технических мероприятий по защите жилого дома от грызунов, созданию неблагоприятных для их для их жизнедеятельности условий, создало условия для их миграции и расселения:

- отмостка жилого дома частично разрушена, имеются трещины в фундаменте, деревянная дверь во второй подъезд не оббита в нижней части материалом, устойчивым к повреждению грызунами

- во втором подъезде на лестничном пролете с первого на второй этаж в стене имеется отверстие

- часть стены в тепловом узле имеет отверстие

- имеется отверстие в углу у порога входной двери в первый подъезд

Дом по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина,11 "г" заселен грызунами.

Своими действиями ООО "УК Партнер" совершило административное правонарушение.

Суд назначил наказание управляющей компании в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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