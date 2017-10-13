Суд подтвердил позицию УФАС о недопустимости закрытия 26-го маршрута в Петрозаводске

Арбитражный суд Карелии встал на сторону УФАС в судебном процессе, решающем судьбу 26-го маршрута в Петрозаводске, который мэрия города планирует отменить.

Арбитражный суд республики отказал администрации Петрозаводского городского округа, требовавшей приостановить исполнение предупреждения, выданного ей УФАС по Карелии.

20 сентября 2017 года антимонопольная службы рассмотрела заявление граждан, а также обращения общественных организаций и транспортных компаний, которые выступали против решения мэрии Петрозаводска об отмене маршрута №26.

Рассмотрев обращение, УФАС по Карелии установило в действиях мэрии Петрозаводска признаки нарушения закона о защите конкуренции. В итоге администрация города получила предупреждение: антимонопольная служба заявила о недопустимости отмены 26-го автобусного маршрута.

Мэрия карельской столицы не согласилась с позицией антимонопольного ведомства и обратилась в арбитражный суд республики с заявлением о признании незаконным и отмене вышеуказанного предупреждения.

Что произошло дальше, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".