Суд признал известную авиакомпанию банкротом

Введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию "Трансаэро" и ввел процедуру конкурсного производства, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать компанию "Трансаэро" несостоятельным банкротом, открыть процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев до 13 марта 2018 года", - сказал судья.

В декабре 2015 года по иску Сбербанка в компании была начата процедура банкротства - наблюдение.

Как сообщает ТАСС, в ходе заседания представитель управляющего сообщил, при анализе деятельности компании были выявлены признаки преднамеренного банкротства. По его словам, финансовые проблемы в "Трансаэро" начались еще в 2012 году.

Кроме того, с момента начала процедуры наблюдения произошло существенное снижение активов. "Годовой баланс по итогам 2016 года - активы должника - составляли более 67 млрд рублей, за 2017 год отчетность не представлялась. Произошло существенное снижение активов, на 2015 год они составляли более 73 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, включенные требования кредиторов составляют 329 млрд рублей.

Представитель должника - "Трансаэро" - отметил, что в данный момент в компании числится 730 работников, однако большинство из них находятся в долгосрочных отпусках. Фактически работают 65 человек, это сотрудники юридического, кадрового, финансового, экономического и бухгалтерского отделов.

По словам представителя должника, компания владеет девятью самолетами, однако лишь один борт находится в России. "В собственности должника должно находится девять бортов, но на территории Российской Федерации зарегистрирован один, он находится во Внуково. Мы не можем отследить, куда они делись, многие летали по разовым разрешениям", - сказала представитель, добавив, что, по ее данным, один борт находится в Гонконге, еще один - на Украине.