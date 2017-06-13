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17:50, 13 Июня 2017

Суд продлил срок ареста Виноградову по делу о гибели детей на Сямозере

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Суд продлил срок ареста Виноградову по делу о гибели детей на Сямозере
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Верховный суд Карелии продлил на три месяца арест заместителю директора парка-отеля "Сямозеро" Вадиму Виноградову, которого обвинили в гибели детей.

Такое решение принял судья Александр Зайцев.  

Следствие просило продлить срок содержания под стражей на три месяца - до 18 сентября. 

По версии следствия, директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова совместно с Виноградовым, инструкторами Валерием Круподерщиковым и Павлом Ильиным, зная об объявленном штормовом предупреждении, не отменили водный поход по Сямозеру, участие в котором приняли 47 несовершеннолетних детей.

По данным СК РФ, что число участников похода превышало пассажировместимость и грузоподъемность плавсредств, одно из которых к тому же было неисправно, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера и форм.

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма и 14 детей утонули. По версии следствия, при этом Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в территориальные органы экстренных служб о чрезвычайном происшествии, не желая негативной реакции общественности на указанные события, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки.

Напомним, Вадим Виноградов находится под арестом с 19 июня 2016 года.

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