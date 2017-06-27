Суд разрешил взыскивать моральный вред за некачественные услуги ЖКХ

Пленум Верховного суда РФ подтвердил право на возмещение в суде морального вреда за плохое качество коммунальных услуг или значительные перебои с электро- и водоснабжением.

В случае предоставления потребителю коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, потребитель вправе потребовать от лица, виновного в невыполнении указанных услуг или в нарушении непрерывности предоставления и качества коммунальных услуг, возмещения убытков, сообщают "Вести Карелии".

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