Суд решил реструктуризировать долги осужденного за взятки Карапетова

Арбитражный суд Карелии решил реструктуризировать долги осужденного за взятки бывшего замминистра труда Карелии Гивия Карапетова.

Как следует из материалов дела, в суде представитель Карапетова поддержал заявление о признании должника банкротом, просил ввести в отношении бывшего чиновника процедуру реструктуризации долгов гражданина. Он пояснил, что Крапетов имеет неисполненные обязательства по оплате штрафа в 25 млн рублей, назначенного приговором суда.

Введение процедуры реструктуризации долгов представитель осувжденного посчитал возможным по тем основаниям, что статья, по которой осужден должник, не относится к преступлениям в сфере экономики ,у Карапетова есть постоянный доход в виде пенсии, так же у заявителя имеются деньги на счетах, которые находятся под арестом, ему на праве собственности принадлежит ½ доля квартиры по ул. Мичуринской, которая в настоящее время также находится под арестом.

В итоге суд признал заявление Гивия Карапетова Людвиговича обоснованным и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Арбитражный суд Карелии назначил судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Карапетова на 25 января 2018 года.

Напомним, в октябре 2015 года городской суд Петрозаводска приговорил бывшего замминистра труда Карелии Гивия Карапетова к 7,5 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить 25 млн рублей за получение двух взяток.

По версии следствия, Карапетов получил 300 тысяч рублей от представителя частной фирмы, за оказание содействия в расселении и проживании нанятых этой фирмой иностранцев в подведомственном министерству труда Карелии общежитии.

Кроме того, карельские полицейские выяснили, что чиновник взял и другую взятку в 375 тысяч рублей, за оказание содействия в получении квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности.

Прокуратура просила приговорить Карапетова к 8 годам лишения свободы и взыскать с него 23 миллиона рублей.