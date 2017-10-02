СРОЧНО: Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
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Петрозаводский городской суд удалил Девлета Алиханова из процесса по его делу до окончания судебного следствия.
"Суд полагает необходимым удалить подсудимого до окончания судебных прежний", - сказала судья Наталья Маненок.
Алиханов вернётся в заседание только для произнесения последнего слова перед вынесением приговора.
Такое решение приняла в понедельник судья Наталья Маненок. Гособвинение также просило удалить Алиханова из зала заседаний.
В начале заседания Алиханов возмутился, когда суд отказался удовлетворить его ходатайство об обеспечении явки нескольких свидетелей по делу.
В понедельник Алиханов заявил два ходатайства о вызове в суд важных свидетелей по делу. В том числе экс-губернатора Сергея Катанандова и первого зампрокурора Карелии Эдуарда Гусакова.
Суд отклонил ходатайство, заявив, что защита сама должна обеспечить их явку в суд.
"Это судилище. Это не суд. Вы не ведёте себя нейтрально. Видно, что вы одна команда", - сказал Алиханов.
Адвокат Михаил Ямчитский просил не удалять Алиханова.
"Обстановка у нас достаточно накаленная и нервная. Это вызвано рядом объективных обстоятельств" - сказал Ямчитский.
По словам Ямчитского, длительность рассмотрения уголовного дела, а также то, что Алиханов уже почти 3 года находится под стражей, оказывают влияние на эмоциональное состояние подзащитного.
Адвокаты заявили, что удаление Алиханова существенно ограничит его права на защиту и участие в процессе.
Напомним, ранее судья Маненок навсегда удалила из зала заседания Михаила Шогина - адвоката Алиханова.
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