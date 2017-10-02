СРОЧНО: Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу

Петрозаводский городской суд удалил Девлета Алиханова из процесса по его делу до окончания судебного следствия.

"Суд полагает необходимым удалить подсудимого до окончания судебных прежний", - сказала судья Наталья Маненок.

Алиханов вернётся в заседание только для произнесения последнего слова перед вынесением приговора.

Такое решение приняла в понедельник судья Наталья Маненок. Гособвинение также просило удалить Алиханова из зала заседаний.

В начале заседания Алиханов возмутился, когда суд отказался удовлетворить его ходатайство об обеспечении явки нескольких свидетелей по делу.

В понедельник Алиханов заявил два ходатайства о вызове в суд важных свидетелей по делу. В том числе экс-губернатора Сергея Катанандова и первого зампрокурора Карелии Эдуарда Гусакова.

Суд отклонил ходатайство, заявив, что защита сама должна обеспечить их явку в суд.

"Это судилище. Это не суд. Вы не ведёте себя нейтрально. Видно, что вы одна команда", - сказал Алиханов.

Адвокат Михаил Ямчитский просил не удалять Алиханова.

"Обстановка у нас достаточно накаленная и нервная. Это вызвано рядом объективных обстоятельств" - сказал Ямчитский.

По словам Ямчитского, длительность рассмотрения уголовного дела, а также то, что Алиханов уже почти 3 года находится под стражей, оказывают влияние на эмоциональное состояние подзащитного.

Адвокаты заявили, что удаление Алиханова существенно ограничит его права на защиту и участие в процессе.

Напомним, ранее судья Маненок навсегда удалила из зала заседания Михаила Шогина - адвоката Алиханова.