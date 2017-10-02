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Новости. Политика
11:32, 02 Октября 2017

СРОЧНО: Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу

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Петрозаводский городской суд удалил Девлета Алиханова из процесса по его делу до окончания судебного следствия.

"Суд полагает необходимым удалить подсудимого до окончания судебных прежний", - сказала судья Наталья Маненок.

Алиханов вернётся в заседание только для произнесения последнего слова перед вынесением приговора.

Такое решение приняла в понедельник судья Наталья Маненок. Гособвинение также просило удалить Алиханова из зала заседаний. 

В начале заседания Алиханов возмутился, когда суд отказался удовлетворить его ходатайство об обеспечении явки нескольких свидетелей по делу.

В понедельник Алиханов заявил два ходатайства о вызове в суд важных свидетелей по делу. В том числе экс-губернатора Сергея Катанандова и первого зампрокурора Карелии Эдуарда Гусакова.

Суд отклонил ходатайство, заявив, что защита сама должна обеспечить их явку в суд.

"Это судилище. Это не суд. Вы не ведёте себя нейтрально. Видно, что вы одна команда",  - сказал Алиханов.

Адвокат Михаил Ямчитский просил не удалять Алиханова.

"Обстановка у нас достаточно накаленная и нервная. Это вызвано рядом объективных обстоятельств" - сказал Ямчитский.

По словам Ямчитского, длительность рассмотрения уголовного дела, а также то, что Алиханов уже почти 3 года находится под стражей, оказывают влияние на эмоциональное состояние подзащитного.

Адвокаты заявили, что удаление Алиханова существенно ограничит его права на защиту и участие в процессе.

Напомним, ранее судья Маненок навсегда удалила из зала заседания  Михаила Шогина - адвоката Алиханова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-02 12:38:27
Язычники потеряли инстинкт самосохранения и уже поклоняются иноземным и чуждым богам.
goo
2017-10-02 12:23:45
Скоро судья одна останется в зале.
закон
2017-10-02 12:23:41
Просто поражает беспомощность защиты , эффективность работы адвокатов 0.
В данном случае ,когда судья полностью игнорирует подсудимого и его защиту , стиль и тактика работы защиты должны соответствовать данным действиям бездействующего суда.
Главное в соответствии с законом, но тактически организовать отвод судье , используя всё ( от административного дела до наличия родственных связей и прочее), подать заявление о привлечении к уголовной ответственности следователя, оперативного сотрудника, прокурора, причастных возбуждении уголовного дело по любому поводу , тем более уголовное дело возбуждено как обычно ,безосновательно .
Также не обойти лжесвидетелей , ведь одно письменное заявление руководителя сбербанка , что именно такой-то договорённости не было и дело прекращено.
Можно также обратить внимание Президента России Путина Владимира Владимировича на то ,что из нормального человека, депутата, сенатора Алиханова , сделали на глазах ,по крайней мере всей Карелии - Графом Монте - Карелия , вероятно за то что Алиханов наверное , тоже как его французский коллега поддерживал Наполеона.
ЗАКОН
michail
2017-10-02 11:54:05
Судья пустилась во все тяжкие и понимает, что ей этот процесс выйдет боком.
grigorjev
2017-10-02 11:52:53
Цитата из Обращения к Путину (31.08): "Суды в Республике Карелия, опять же открыто, поддерживают разных чиновников и общественных деятелей, совершивших доказанные преступления на национальной почве". Полный текст на сайте - finugor.ru
Хаос
2017-10-02 11:44:59
Уже пора заканчивать с данным беспределом.
Человек сидит уже три года, власть успела сменится в регионе и в городе, не вернется он в политику, отпускайте.
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