Суд в Карелии отправил в колонию наркодилеров по расследуемому сотрудниками ФСБ делу

Городской суд Петрозаводска отправил в колонию строго режима двух местных жителей, которые привезли наркотики из Москвы.

Суд признал мужчин 25 и 43 лет виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой лиц. Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафы в размере 150 и 100 тысяч рублей.

"Таким образом, сотрудниками УФСБ России по Карелии пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастной к организации устойчивого канала поставок наркотиков на территорию республики. Одновременно УФСБ России по РК пресечена деятельность Интернет-магазина, специализирующегося на бесконтактном сбыте синтетических наркотических средств и психотропных веществ", - рассказали в ведомстве.

По материалам уголовного дела, в мае 2016 года при попытке ввоза в Карелию наркотических средств в особо крупном размере, в аэропорту "Петрозаводск" задержаны двое жителей г. Петрозаводска, следовавших из Москвы.

Задержанные планировали сбывать наркотическое средство в Петрозаводске через интернет.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, из незаконного оборота изъято: около 950 грамм наркотического средства и 350 грамм реагента для изготовления наркотических средств, что является особо крупным размером", - отметили в пресс-службе управления ФСБ по Карелии.

Следствие по данному делу проводилось следственным подразделением ведомства.