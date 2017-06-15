Суд в Петрозаводске прервал работу на 30 минут из-за подозрительного пакета

Людей из здания суда сегодня утром эвакуировали из-за обнаруженного бесхозного пакета.

По данным МВД Карелии, сегодня в 09.10 в дежурную часть управления МВД России по Петрозаводску поступило сообщение о том, что административном здании обнаружен подозрительный пакет.

Работников и посетителей суда эвакуировали из здания. На место прибыли сотрудники оперативных служб и проверили его содержание. В нем оказались подушки.

"В здание всех запустили через 30 минут", - рассказали "Столице на Онего" в суде.

Добавим, что из-за этого сегодня с задержкой продолжилось в закрытом режиме рассмотрение уголовного дела в отношении главы карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, которого обвинили в изготовлении порноснимков с участием приемной дочери.

На место незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа и наряды полиции. Помещение было обследовано специалистами и кинологом со служебной собакой. Установлено, что обнаруженный пакет опасности не представляет.