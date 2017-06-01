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14:35, 01 Июня 2017

Суд закрыл процесс по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева

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Городской суд Петрозаводска сделал закрытым судебное разбирательство по уголовному делу руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Соответствующее решение в четверг приняла судья Марина Носова. Связано оно с тем, что речь в деле идет о несовершеннолетней. 

Люди, которые пришли в суд поддержать Дмитриева, сказали ему, когда его вели по коридору: "Юра, мы с тобой".

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

61-летнему Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Срок содержания под стражей продлен до 28 октября 2017 года.

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