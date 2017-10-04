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Новости. Политика
07:15, 04 Октября 2017

Суд завершает процесс по делу Алиханова, ограничив защиту в предоставлении доказательств

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Петрозаводский городской суд во вторник завершил судебное следствие по делу Девлета Алиханова, несмотря на возражения защиты, которая намеревалась допросить ряд важных свидетелей.

Во вторник 3 октября судья Наталья Маненок объявила о завершении судебного следствия по делу Девлета Алиханова.

Представители прокуратуры не возражали против такого решения.

Как сообщалось ранее в понедельник 1 октября суд отклонил ходатайство Девлета Алиханова, который просил обеспечить в суд явку нескольких свидетелей, которые так и не явились на заседание. Среди них экс-глава Карелии Сергей Катанандов, заместитель прокурора Карелии Эдуард Гусаков, представителя контрольно-ревизионного управления Минфина РК Юрия Долгова и других.

По мнению суда, сторона защиты могла лично обеспечить явку в суд этих свидетелей. Это вызвало справедливое возмущение у Алиханова, которого суд тут же удалил из процесса до окончания судебных прений.

Во вторник судья также отказалась удовлетворить ходатайство адвокатов о допросе самого Алиханова, ограничив сторону защиты в предоставлении доказательств о невиновности подсудимого.

В ближайшем будущем состоятся прения сторон, реплики и последнее слово Алиханова, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора по делу.

История того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Известный карельский политик и предприниматель больше 2,5 лет сидит за решеткой в камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка.

При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое, во-первых, противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества, во-вторых, в котором нет события преступления (это подтверждают эксперты), в-третьих, Алиханову инкриминируют сделку, участником которой он даже не являлся.

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