Судьба многострадального совхоза Карелии решена

Племенное хозяйство "Ильинское" выкупило поголовье "Пряжинского", стадо будут восстанавливать.

В Пряже 3 октября состоялись переговоры с руководством АО "Пряжинское", результатом которых стало подписание договора купли-продажи стада племенным хозяйством "Ильинское".

Подписи под договором поставили генеральный директор "Пряжинского" Айво Халлист, директор племенного хозяйства "Ильинское" Антонина Жеребцова, а также залогодержатель части поголовья компания "Нива-1".

И.о. министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелии Владимир Лабинов прокомментировал подписание данного договора:

- Одновременно с договором о продаже племсовхозу "Ильинское" скота, принадлежащего АО "Пряжинское", находящегося в залоге у компании "Нива-1", был подписан договор аренды на использование производственных помещений, техники и технологического оборудования, необходимого для производственного процесса сроком на 11 месяцев. Договор купли-продажи подразумевает комиссионное составление гуртовой ведомости, которая будет содержать поголовное описание продаваемого скота с указанием всех необходимых характеристик, в том числе живой массы и степени упитанности животных. На основании данной ведомости по среднесрочным ценам, сложившимся на скот в Республике Карелия и соседних регионах, будет определена стоимость контракта. Начиная с сегодняшнего дня, племенное хозяйство "Ильинское" взяло на себя обязательства по организации соответствующего технологического процесса на предприятии, в том числе по полноценному кормлению и обслуживанию животных. С коллективом предприятия проведено собрание, на котором предложено перейти на работу в племенное хозяйство "Ильинское". Состояние скота на текущий момент ниже среднего. Часть животных находится в крайней степени истощения, поэтому сохранить все поголовье не удастся, но значительную часть всего поголовья в течение месяца в условиях соответствующего кормления можно будет привести в состояние средней упитанности. Перед коллективом поставлена задача довести уровень молочной продуктивности к концу зимы до уровня 10-12 кг на одну голову. Сегодня эта продуктивность составляет менее 4 кг. Я благодарен всем сторонам за сегодняшний конструктивный диалог. Главная задача по сохранению поголовья, а также занятости людей, поставленная главой Карелии, выполнена.