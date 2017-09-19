Судимый житель Карелии обчистил чужие карманы

В Костомукше женщина лишилась мобильного телефона.

На минувшей неделе в полицию Костомукши обратилась местная жительница с сообщением о пропаже мобильного телефона, рассказали в МВД Карелии. Она пояснила, что пришла на прием в одно из учреждений города, а верхнюю одежду, в кармане которой находился смартфон, девушка оставила в коридоре.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и подозреваемого. Ранее судимый 43-летний местный житель также решил попасть к специалисту. Но, заметив чужое имущество и проверив карманы, передумал и похитил мобильный телефон стоимостью без малого 15 тысяч рублей. В дальнейшем сбыл гаджет за несколько сотен рублей.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Телефон найден, изъят и будет возвращен владелице.