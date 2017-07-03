Судимый житель Петрозаводска избил женщину и отобрал у нее сумку

Суд отправил его в колонию строгого режима.

Петрозаводский городской суд 30 июня вынес приговор ранее судимому гражданину, который в феврале года, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил преступление. В подъезде одного из домов Петрозаводска он подошел к незнакомой женщине, ударил ее рукой по голове, отчего она упала на пол. Затем он нанес несколько ударов ногами по ее телу, выхватил из ее рук сумку и выбежал из подъезда, однако был задержан неравнодушными гражданами.

Грабителю назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.