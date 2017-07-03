15:03, 03 Июля 2017
Судимый житель Петрозаводска избил женщину и отобрал у нее сумку
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Суд отправил его в колонию строгого режима.
Петрозаводский городской суд 30 июня вынес приговор ранее судимому гражданину, который в феврале года, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил преступление. В подъезде одного из домов Петрозаводска он подошел к незнакомой женщине, ударил ее рукой по голове, отчего она упала на пол. Затем он нанес несколько ударов ногами по ее телу, выхватил из ее рук сумку и выбежал из подъезда, однако был задержан неравнодушными гражданами.
Грабителю назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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