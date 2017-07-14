07:25, 14 Июля 2017
Судья горсуда Петрозаводска написала заявление об отставке
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Квалификационная коллегия судей Республики Карелия прекратила полномочия судьи Петрозаводского городского суда Ирины Чеглаковой.
В среду, 12 июля, состоялось заседание Квалификационной коллегии судей Республики Карелия. На нем было рассмотрено восемь вопросов. В том числе были прекращены полномочия судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия Чеглаковой И.В. (6 августа 2017 года).
Основанием для прекращения полномочий стало заявление судьи об отставке.
Ирина Чеглавкова была назначена судьей горсуда указом Президента РФ в апреле 2011 года. Она специализировалась на гражданских делах.
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