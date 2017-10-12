Судья, совершившая смертельное ДТП, уволена

Приказ об этом подписал председатель Верховного суда республики Анатолий Наквас.

Напомним, что по вине судьи, при обгоне лесовоза выехавшей на встречную полосу, погибли ее дочь и маленькая внучка, серьезно пострадала она сама, а также водитель и пассажиры встречного автомобиля.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".