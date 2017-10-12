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Новости. Общество
12:41, 12 Октября 2017

Судья, совершившая смертельное ДТП, уволена

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Приказ об этом подписал председатель Верховного суда республики Анатолий Наквас.

Напомним, что по вине судьи, при обгоне лесовоза выехавшей на встречную полосу, погибли ее дочь и маленькая внучка, серьезно пострадала она сама, а также водитель и пассажиры встречного автомобиля.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Судья
2017-10-12 14:10:40
В середине 90-х годов судья Гошкиев М.А. при аналогичных обстоятельствах ушел в отставку.
majan
2017-10-12 13:41:54
User,
"Уникальные случисты" записались карелцами ? У(ю)мористы!
User
2017-10-12 13:14:35
"советник председателя Конституционного суда России Тамара Морщякова сказала, что в ее «практике такого (возвращения судьи на работу после совершения уголовного преступления – прим. ред.) не было ни разу». И произошедшее в Карелии, по мнению Морщяковой, «уникальный случай»."

Это еще советник председателя КС РФ не знает, что карельское "правосудие" 3-й год держит человека за решеткой без состава преступления! В Карелии, походу, вся судейская система сплошной "уникальный случай".
кир
2017-10-12 13:31:04
User, опять давление информационное оказываешь на суд. Тебе чего, уехал и уехал из Карелии? Неймётся. Суд идет и 6 лет фигуранту обеспечено при любом раскладе.
User
2017-10-12 13:44:59
кир, так с утра кладку сделал, виндовз переустановил, теперь имею моральное право оказывать давление, обличать режим и других учить как правильно жить. Бу-га-га. :)
циник
2017-10-12 14:03:18
User, "Так с утра кладку сделал...." Теперь высиживаешь?))) Я два дня назад переустановил. Большой Брат достал, в конец достал))
кир
2017-10-12 13:50:21
User, :)
Негодяй
2017-10-12 13:13:13
Быстро опомнились.
циник
2017-10-12 12:59:10
Мы, карелы, уникальны во всем.
кир
2017-10-12 13:06:59
циник, согласен полностью.
Герман
2017-10-12 12:56:55
Устроили в карельских судах кумовство ,хоть Москва законно отреагировала.
йошкин кот
2017-10-12 12:54:27
была "вынуждена" написать заявление....т.е. никакого "внутреннего голоса" о верховенстве закона, равенстве перед законом.... судейской этике, в конце-концов, не прозвучало?!
Герман
2017-10-12 13:09:41
йошкин кот, У кого во власти карельской внутренний голос остался то, этика тем более, одна корысть.
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