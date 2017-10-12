12:41, 12 Октября 2017
Судья, совершившая смертельное ДТП, уволена
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Приказ об этом подписал председатель Верховного суда республики Анатолий Наквас.
Напомним, что по вине судьи, при обгоне лесовоза выехавшей на встречную полосу, погибли ее дочь и маленькая внучка, серьезно пострадала она сама, а также водитель и пассажиры встречного автомобиля.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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