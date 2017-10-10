"Сумасшедшие дни" распродаж начинаются в Финляндии

Сеть финских универсамов Stockmann устраивает свою традиционную межсезонную распродажу.

Традиционные финские распродажи "Сумасшедшие дни" пройдут в Суоми с 11 по 15 октября, сообщает "Фонтанка.Fi".

Сеть финских универсамов Stockmann устраивает свою традиционную межсезонную распродажу в начале октября.

Stokmann уже опубликовал свой каталог товаров, на которые будут снижены цены.