Сумма нарушений бухучета в бюджетных организациях Карелии превысила 662 млн рублей

Контрольно-счетная палата Карелии выявила многочисленные нарушения в бухгалтерском учете бюджетных организаций республики.

Сумма выявленных в 2016 году нарушений при формировании бюджетной отчетности за год выросла почти в 29 раз по сравнению с 2015 годом, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на председателя КСП республики Светлану Токареву.

Подробнее читайте в материале издания.