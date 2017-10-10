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Новости. Общество
10:19, 10 Октября 2017
фото: LEHTIKUVA/REUTERS/Scanpix | Саули Нийнистё и Йенни Хаукио

Супруга 69-летнего президента Финляндии ждет ребенка

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В семье президента Финляндии Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио ожидается пополнение.

Как сообщила в понедельник пресс-служба главы государства, появление на свет ребенка ожидается в феврале 2018 года.

"Мы уже много лет надеялись на то, что у нас будет ребенок. За эти годы мы сталкивались со многими трудностями. Поэтому в начале беременности мы испытывали не только счастье, но и переживания. Сейчас, однако, мы можем сообщить о происходящем", - говорится в заявлении супругов.

Как пишет "Интерфакс", 69-летний С.Ниинистё и Й.Хаукио заключили брак в 2009 году. Первая жена президента погибла в автомобильной аварии в 1995 году. Будущий ребенок будет у С.Ниинисте третьим, у Й.Хаукио первым.

Это первый в истории Финляндии случай, когда ребенок рождается у находящегося в должности президента.

Как отметил С.Ниинистё, появление ребенка не помешает ему в его работе. Он еще ранее сообщил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Первый тур голосования состоится в январе, возможный второй в феврале.

По данным Yle, в истории Финляндии не было президента, у которого бы родился ребенок во время срока полномочий. Между тем, как пишет STT, среди финских президентов были отцы несовершеннолетних детей.

У первого президента Финляндской республики К.Й.Столберга было два ребенка школьного возраста, когда он вступил в должность в 1919 году. Дети родились в 1907 и 1908 годах. Всего у Столберга было шестеро детей, и он возглавил страну будучи отцом-одиночкой.

В 1925 году Лаури Кристиану Реландеру было 41 год, когда его избрали президентом. У него был сын подросткового возраста и дочка 1907 года рождения.

Все финские президенты имели детей. Больше всех было у Столберга, П.Е. Свинхуфвуда и Кюёсти Каллио – у всех по шесть.

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