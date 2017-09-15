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Новости. Погода
17:00, 15 Сентября 2017

Сырая прохладная погода сохранится завтра в Петрозаводске

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В субботу, 16 сентября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, ночью дожди пройдут в большинстве районов республики, на севере и северо-востоке местами сильные. Днем небольшие, местами умеренные осадки.

Ветер западных направлений; на севере - северо-восточный умеренный. На юге возможны порывы до сильного.

Температура воздуха ночью +5, +10, при прояснениях до +2 градусов по Цельсию. Днем +7, +12, на юге до +15.

В Петрозаводске временами дождь.

Ночью и утром возможен сильный ветер.

Температура ночью +5, +7, а днем +10, +12 градусов.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
циник
2017-09-15 20:06:24
"Кто не пошел на выборы - они герои?"
Однозначно. К бабке (Жириновскому) не ходи.
эдуард3
2017-09-15 18:58:46
По мотивам выступления Жириновского.

Так кто за Государство болен всей душою
Кто здравый смысл свой сохранил.
Кто не пошел на выборы - они герои?
Стране всей показали - , что есть у демократии достойный тыл?

Вот Жириновский с точки права рассуждает
Он говорит власть под себя гребет.
Ресурс на месте по Стране включая
Проценты набирает без забот.

Опять все видят, что верхи все знают
Открыто знатный Лидер говорит!
Но говорит он громко - у него все время отобрали
Так где же справедливость - вынес он вердикт.

Как жить простому человеку, когда с ток шоу тоже самое твердят!
Когда все ясно даже детям, но продолжается игра.
Кто мыши здесь, кто ставит мышеловки
Как воспитать здесь нравственность в Стране?!

Уходят годы, идеалы лопаются громко
Потомки скажут, чтоы молчали также громко все.
Идут необратимые процессы и ясно ведь, что так нельзя
Зачем спектакль показывать на ровном месте
Сказа ли б честно - что Великая Империя жива.

Все сразу стало бы понятно, Народ не против!
Жили бы честней ! И дети наши знали, что живем при Власти
Которая честна перед Россией всей!
Гость
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