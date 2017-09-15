17:00, 15 Сентября 2017
Сырая прохладная погода сохранится завтра в Петрозаводске
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В субботу, 16 сентября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, дожди.
По прогнозу Гидрометцентра, ночью дожди пройдут в большинстве районов республики, на севере и северо-востоке местами сильные. Днем небольшие, местами умеренные осадки.
Ветер западных направлений; на севере - северо-восточный умеренный. На юге возможны порывы до сильного.
Температура воздуха ночью +5, +10, при прояснениях до +2 градусов по Цельсию. Днем +7, +12, на юге до +15.
В Петрозаводске временами дождь.
Ночью и утром возможен сильный ветер.
Температура ночью +5, +7, а днем +10, +12 градусов.
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