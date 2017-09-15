Сырая прохладная погода сохранится завтра в Петрозаводске

В субботу, 16 сентября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, ночью дожди пройдут в большинстве районов республики, на севере и северо-востоке местами сильные. Днем небольшие, местами умеренные осадки.

Ветер западных направлений; на севере - северо-восточный умеренный. На юге возможны порывы до сильного.

Температура воздуха ночью +5, +10, при прояснениях до +2 градусов по Цельсию. Днем +7, +12, на юге до +15.

В Петрозаводске временами дождь.

Ночью и утром возможен сильный ветер.

Температура ночью +5, +7, а днем +10, +12 градусов.