Таксист из Мурманска пропал в глухой деревне Карелии

Мурманчанка три дня искала отца-таксиста, который повез пассажира из Мурманска в Пудож и пропал.

В паблике "Мурманск – столица Арктики" мурманчанка разместила сообщение с просьбой о помощи.

"Мурманчане, помогите! Пропал отец, он работает таксистом, взял заказ до Пудожи. Третьи сутки не отвечает, телефоны отключены. Может, кто видел по трассе чёрный Volkswagen Polo? Уехал он 27 сентября в 13:00".

На просьбу откликнулось огромное количество народу, и сегодня 30 сентября в 10 утра в социальной сети появилось новое сообщение мурманчанки.

"Мурманчане, мои дорогие, - написала девушка, - нет таких слов, чтобы я могла выразить всю благодарность за такую поддержку, за протянутую руку помощи! Я знала, что Мурманск - город больших сердец, теперь я убедилась в этом окончательно! Отзвонился друг из нашей доблестной полиции: отец нашёлся, в деревне где нет связи и один жилой дом, машина была сломана, но сейчас вроде всё хорошо, собирается выезжать. Ума не хватило найти телефон и позвонить! Я приношу искренние извинения всем принявшим такое участие в поисках моего безалаберного папы. Я не знаю, как всех вас отблагодарить! Люди, низкий Вам поклон за участие! Теперь я должница перед всеми вами, обращайтесь, помогу по мере сил!С уважением, Елена Уварова".