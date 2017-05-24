Новости. Экономика
16:47, 24 Мая 2017

Тактика продвижения сайта в "Яндексе"

По теме

Тактика продвижения сайта в "Яндексе"
24.05.17 16:47
Россельхознадзор заявил о несостоятельности претензий со стороны финской компании
24.05.17 16:35
АИЖК запустило льготную ипотеку в регионах по ставкам от 7%
24.05.17 16:15
Все новости
Загрузка...

Поисковая система "Яндекс" занимает лидирующие позиции в Рунете.

Ежедневно его ресурсы посещают свыше 12 млн пользователей. Все они являются потенциальными потребителями товаров и услуг. Но чтобы привлечь их, потребуется грамотное продвижение сайта в "Яндексе". Возникает вопрос: что для этого нужно?

Если Google по-прежнему любит ссылки, то «Яндекс» больше ориентируется на поведенческие факторы. Нравится ваш сайт пользователям – значит, со временем он будет занимать высокие позиции. Соответственно, при раскрутке ресурса в «Яндексе» вы должны в первую очередь ориентироваться на людей. Хотя план продвижения не сильно отличается от того, что используется для Google. Просто в данном случае акцент нужно делать на другие пункты.

Анализ конкурентов

Первый шаг неизменный. Прежде чем приступать к созданию сайта, необходимо внимательно проанализировать вашу нишу, посмотреть, кто занимает первые позиции, оценить конкурентов, выделить плюсы и минусы. Только затем можно составлять план того, что позаимствовать, а что улучшить.

Составление семантического ядра

Далее, необходимо собрать максимально широкое семантическое ядро, по которому будет продвигаться ваш сайт. Используйте для этого все возможные источники, начиная от тех же конкурентов и заканчивая поисковыми подсказками.

Написание контента

Этому пункту следует уделить пристальное внимание. Во-первых, "Яндекс" очень строго оценивает качество текстов. И подтверждением тому служат многочисленные фильтры (из последних – "Баден-Баден"). Во-вторых, ваши тексты будут читать пользователи. Помните, что отечественный поисковик отталкивается от поведенческих факторов? Если пользователям не понравится ваша статья, то они просто закроют страницу. Поэтому контент – это то, над чем нужно серьёзно поработать. Разумеется, при условии, что вы хотите понравиться "Яндексу".

Работы по оптимизации

Качественный контент – это, конечно, хорошо, но одного его недостаточно. Чтобы усилить эффект, необходимо оптимизировать:

- заголовки;
- мета-теги Title и Description;
- изображения (Alt и Title).

Также обязательно следует сделать грамотную перелинковку на другие страницы с использованием ключевых слов. Во-первых, это повысит их вес. Во-вторых, увеличит количество просмотренных страниц на 1 пользователя, а это положительный звоночек для "Яндекса", свидетельствующий, что ваш сайт интересен.

Наращивание ссылочной массы

Да, отечественный поисковик не любит покупные ссылки, но в данном случае речь не о них. Ведь получить их можно и другими способами. Взять для примера тот же крауд-маркетинг. Это работает, но здесь нужно действовать очень осторожно. Один неверный шаг, и можно словить фильтр «Минусикс». Если не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам, а они помогут с этим вопросом.

Вместо заключения

Вот примерно так выглядит тактика продвижения в "Яндексе". Вкратце, разумеется. Хотя последний пункт вовсе не обязателен: если сделаете всё правильно, то первый трафик и позиции появятся и без ссылочной массы. В дальнейшем же в продвижении надо действовать по ситуации.

Источник: Wezom.ru

На правах рекламы

По теме

Тактика продвижения сайта в "Яндексе"
24.05.17 16:47
Россельхознадзор заявил о несостоятельности претензий со стороны финской компании
24.05.17 16:35
АИЖК запустило льготную ипотеку в регионах по ставкам от 7%
24.05.17 16:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.05.2017, 14:04
Как меня пытались выдать замуж
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
17.05.2017, 18:20
"Когда мальчик засыпал, дядя Витя расчехлял свою боеголовку и переходил в наступление"
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку

Аналитика

Сегодня 11:31
Политкухня
Будем наблюдать 1
Политолог Олег Реут о том, почему наблюдатели за выборами объединяются на непартийной основе.
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 1
23.05.2017 16:24
Один день из жизни руководителя отдела продаж ПКФ "Слово"
22.05.2017 10:35
Как спасти карельскую авиацию 6
19.05.2017 11:00
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 11
18.05.2017 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2017 10:21
Личное мнение
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 1
16.05.2017 13:05
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

В театрах (2)
Золушка
детям
Очень простая история
В кинотеатрах (6)
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Охотник с Уолл-стрит
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»