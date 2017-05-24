Тактика продвижения сайта в "Яндексе"

Поисковая система "Яндекс" занимает лидирующие позиции в Рунете.

Ежедневно его ресурсы посещают свыше 12 млн пользователей. Все они являются потенциальными потребителями товаров и услуг. Но чтобы привлечь их, потребуется грамотное продвижение сайта в "Яндексе". Возникает вопрос: что для этого нужно?

Если Google по-прежнему любит ссылки, то «Яндекс» больше ориентируется на поведенческие факторы. Нравится ваш сайт пользователям – значит, со временем он будет занимать высокие позиции. Соответственно, при раскрутке ресурса в «Яндексе» вы должны в первую очередь ориентироваться на людей. Хотя план продвижения не сильно отличается от того, что используется для Google. Просто в данном случае акцент нужно делать на другие пункты.

Анализ конкурентов

Первый шаг неизменный. Прежде чем приступать к созданию сайта, необходимо внимательно проанализировать вашу нишу, посмотреть, кто занимает первые позиции, оценить конкурентов, выделить плюсы и минусы. Только затем можно составлять план того, что позаимствовать, а что улучшить.

Составление семантического ядра

Далее, необходимо собрать максимально широкое семантическое ядро, по которому будет продвигаться ваш сайт. Используйте для этого все возможные источники, начиная от тех же конкурентов и заканчивая поисковыми подсказками.

Написание контента

Этому пункту следует уделить пристальное внимание. Во-первых, "Яндекс" очень строго оценивает качество текстов. И подтверждением тому служат многочисленные фильтры (из последних – "Баден-Баден"). Во-вторых, ваши тексты будут читать пользователи. Помните, что отечественный поисковик отталкивается от поведенческих факторов? Если пользователям не понравится ваша статья, то они просто закроют страницу. Поэтому контент – это то, над чем нужно серьёзно поработать. Разумеется, при условии, что вы хотите понравиться "Яндексу".

Работы по оптимизации

Качественный контент – это, конечно, хорошо, но одного его недостаточно. Чтобы усилить эффект, необходимо оптимизировать:

- заголовки;

- мета-теги Title и Description;

- изображения (Alt и Title).

Также обязательно следует сделать грамотную перелинковку на другие страницы с использованием ключевых слов. Во-первых, это повысит их вес. Во-вторых, увеличит количество просмотренных страниц на 1 пользователя, а это положительный звоночек для "Яндекса", свидетельствующий, что ваш сайт интересен.

Наращивание ссылочной массы

Да, отечественный поисковик не любит покупные ссылки, но в данном случае речь не о них. Ведь получить их можно и другими способами. Взять для примера тот же крауд-маркетинг. Это работает, но здесь нужно действовать очень осторожно. Один неверный шаг, и можно словить фильтр «Минусикс». Если не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам, а они помогут с этим вопросом.

Вместо заключения

Вот примерно так выглядит тактика продвижения в "Яндексе". Вкратце, разумеется. Хотя последний пункт вовсе не обязателен: если сделаете всё правильно, то первый трафик и позиции появятся и без ссылочной массы. В дальнейшем же в продвижении надо действовать по ситуации.

Источник: Wezom.ru

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