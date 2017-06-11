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15:34, 11 Июня 2017

Тарифы на "Зеленую карту" не снизят


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Российский союз автостраховщиков оставил тарифы на "Зеленую карту" на уровне предыдущего месяца, когда страховка, подорожала примерно на 6%.

По сообщению "Фонтанки.Fi", согласно тарифам, которые будут действовать до 14 июля включительно, страховка на две недели для легкового автомобиля стоит 2190 рублей, годовая - 19 900 рублей.

С размерами страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств "Зеленая карта" для территории действия "Все страны системы "Зеленая карта" (в рублях) можно познакомиться здесь.

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