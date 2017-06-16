Тарифы на ЖКУ в Петрозаводске с 1 июля вырастут вдвое больше среднего по Карелии

Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года в Карелии окажется меньше ранее объявленного максимума, но он будет значительно отличаться в разных населенных пунктах.

Об этом на заседании комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике парламента Карелии сообщила первый заместитель председателя регионального Госкомитета по ценам и тарифам Мария Копосова, в среднем по республике "коммуналка" подорожает на 4,6 процента.

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