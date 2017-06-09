Тарифы ЖКХ с 1 июля вырастут на 4%, но в Карелии - меньше

Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля будут повышены на 4% - на величину, не превышающую прогнозируемую инфляцию этого года.

Такая индексация тарифов будет проведена и для населения, и для юридических лиц.

Решение о такой индексации тарифов приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основе прогноза социально-экономического развития России на 2017–2019 гг.

В макропрогноз Минэкономразвития заложило повышение тарифов на газ для населения и промышленности на 3,9%, тарифы на теплоснабжение и водоснабжение для всех категорий потребителей и на железнодорожные перевозки как для населения, так и для грузов вырастут на 4%.

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