16:30, 09 Июня 2017
Тарифы ЖКХ с 1 июля вырастут на 4%, но в Карелии - меньше
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Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля будут повышены на 4% - на величину, не превышающую прогнозируемую инфляцию этого года.
Такая индексация тарифов будет проведена и для населения, и для юридических лиц.
Решение о такой индексации тарифов приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основе прогноза социально-экономического развития России на 2017–2019 гг.
В макропрогноз Минэкономразвития заложило повышение тарифов на газ для населения и промышленности на 3,9%, тарифы на теплоснабжение и водоснабжение для всех категорий потребителей и на железнодорожные перевозки как для населения, так и для грузов вырастут на 4%.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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