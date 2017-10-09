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Новости. Культура
12:02, 09 Октября 2017

Тату, Вирус, Шура, Мираж выступят в Петрозаводске

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В декабре жителей Карелии ожидает "Большая новогодняя дискотека".

Как следует из афиши мероприятия, на сцене СК "Луми" выступят Шура, "Тату" (Юля Волкова), группы "Вирус", "Мираж", "Технология".

"Большая новогодняя дискотека" пройдет 16 декабря.

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