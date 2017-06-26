ТД "Карелия-Маркет" возвращен в собственность Петрозаводска
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Арендатор передал ключи от "Карелии-Маркет" городским властям.
Представители городской Администрации и Петросовета приняли у арендатора здание торгового дома "Карелия-Маркет". Состояние постройки оценено как удовлетворительное: вопросы вызывают лишь незначительные протечки крыши.
"Кроме того, арендатор оставил в здании систему видеонаблюдения, то есть фактически подарил ее городу, - отметил депутат Дмитрий Романов. – Это можно назвать дополнительным преимуществом".
На сегодняшний день в торговом доме работает только один магазин. Городские власти рассматривают возможность продолжения его работы. Прорабатывается вариант заключения нового договора аренды.
В ближайшее время состоится новое заседание рабочей группы по дальнейшему использованию здания.
Договор аренды между мэрией Петрозаводска и арендатором "Карелии-Маркет" был расторгнут по решению суда. Причиной стала задолженность компании по арендной плате.
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