Театр кукол Карелии получит 1 млн рублей от Минкультуры России

Субсидия выделена в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы.

Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, 1 млн рублей Театр кукол республики потратит на покупку технического и технологического оборудования для творческой деятельности.