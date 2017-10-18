Театр "Творческая мастерская" ставит спектакль по произведению Евгения Гришковца

Театра драмы Карелии "Творческая мастерская" в ноябре представит сразу два премьерных спектакля.

Как рассказали в театре, 12 ноября труппа ТМ покажет зрителям новую комедию по пьесе популярного современного драматурга Робина Хоудона "Шикарная свадьба". Эта комедия положений с неизменным успехом идет во многих театрах России.

"Шикарную свадьбу" ставит известный липецкий режиссер Мария Колычева-Кайзер и московский художник Евгений Терехов. В спектакле заняты актеры ТМ Валерия Ломакина, Александр Галиев, Николай Белоштцкий, Карина Колованова, Галина Пелевина и Ольга Саханова", - рассказали в "Творческой мастерской".

Второй премьерой – она намечена на 18 ноября – станет спектакль по литературным произведениям двух популярных российских писателей. В основу постановки под названием "Кто любит меня?" легли "+1" Евгения Гришковца и "Чужая бабушка" Андрея Геласимова.

Спектакль, в котором герои Людмилы и Валерия Баулиных ищут выход из кризиса и постигают смысл жизни, ставит известный российский режиссер Ольга Гусилетова в содружестве с художником Натальей Кирилловой.

"Этим спектаклем театр открывает Малую сцену "ТМ" - обновленный выставочный зал. Теперь параллельно с основной сценой здесь будут проходить небольшие спектакли, чтецкие программы, литературные вечера и другие камерные мероприятия", - заключили в ТМ.