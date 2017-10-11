09:40, 11 Октября 2017
Тела двух человек обнаружены на пожаре в Пудоже
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Два человека погибли при пожаре в жилом доме, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня ночью, 11 октября в 00.31 в Пудоже на улице Пионерская произошел пожар в жилом доме №52.
В результате пожара дом полностью уничтожен огнем. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
На месте пожара обнаружены тела двух человек.
По факту происшествия проводится проверка.
Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части Пудожа.
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