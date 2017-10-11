Тела двух человек обнаружены на пожаре в Пудоже

Два человека погибли при пожаре в жилом доме, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня ночью, 11 октября в 00.31 в Пудоже на улице Пионерская произошел пожар в жилом доме №52.

В результате пожара дом полностью уничтожен огнем. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

На месте пожара обнаружены тела двух человек.

По факту происшествия проводится проверка.

Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части Пудожа.