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12:40, 18 Мая 2017

Tele2 добавила интернет-трафика на новых тарифах

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Мобильный оператор Tele2 увеличил объем интернет-трафика, включенного в абонентскую плату на тарифах "Мой онлайн" и "Мой онлайн+" в Республике Карелии.

С 18 мая 2017 года на тарифном плане "Мой онлайн" объем интернет-трафика, включенного в абонентскую плату, увеличится с 5 Гб до 10 Гб. Остальные параметры тарифа не изменятся. Абонентская плата по-прежнему составит 299 рублей в месяц.

Также с 18 мая 2017 года для пользователей тарифа "Мой онлайн+" объем интернет-трафика, включенного в абонентскую плату, увеличится с 7 Гб до 20 Гб. Остальные параметры не изменятся. Абонентская плата останется прежней – 499 рублей в месяц.

Увеличенный пакет интернет-трафика будет предоставляться клиентам с момента ближайшего списания абонентской платы после вступления изменений в силу.

Указанные тарифные планы по-прежнему будут включать безлимитный интернет-трафик для общения в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассники", мессенджерах WhatsApp и Viber, а также неограниченные звонки на номера Tele2 всей России и бесплатные входящие звонки в национальном роуминге (во всех регионах страны за исключением Республики Крым и Севастополя).

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