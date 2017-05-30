Tele2 поддержала велопарад в Карелии

Мобильный оператор Tele2 поддержал велопарад, участники которого пытаются привлечь внимание к вопросу безопасности на дорогах и необходимости развития велосипедной инфраструктуры в стране.

28 мая активисты велодвижения проехали по центральным улицам 60 городов России. Карелия по традиции поддержала акцию, в этом году в ней поучаствовали жители 8 городов республики. В Петрозаводске мероприятие собрало три тысячи человек.

Гости и участники велопарада в столице республики могли найти себе занятие по интересам на площадке Tele2: отдохнуть на удобных пуфах, поиграть в аэрохоккей, протестировать на планшетах мобильный интернет оператора. Также работала специальная зона, где все желающие могли сфотографироваться и отправить фото в соцсети на 4G-скоростях. Специалисты оператора консультировали петрозаводчан по вопросам мобильной связи, помогали подобрать подходящие тарифы.

"Tele2 стремится формировать благоприятную социальную среду везде, где мы работаем и предоставляем услуги связи. Нам важно участвовать в жизни региона, а развитие безопасных трасс для велосипедистов – безусловно полезная инициатива, мы с удовольствием ее поддерживаем", – отметил директор петрозаводского филиала Tele2 Павел Серяков.

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