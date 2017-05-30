Новости. Общество
11:16, 30 Мая 2017

Tele2 поддержала велопарад в Карелии

По теме

Tele2 поддержала гонку резиновых утят
30.05.17 15:05
Работники мэрии карельской столицы снова выйдут на уборку города
30.05.17 14:47
Работающую молодежь Карелии приглашают на форум
30.05.17 13:01
Все новости
Загрузка...

Мобильный оператор Tele2 поддержал велопарад, участники которого пытаются привлечь внимание к вопросу безопасности на дорогах и необходимости развития велосипедной инфраструктуры в стране.

28 мая активисты велодвижения проехали по центральным улицам 60 городов России. Карелия по традиции поддержала акцию, в этом году в ней поучаствовали жители 8 городов республики. В Петрозаводске мероприятие собрало три тысячи человек.

Гости и участники велопарада в столице республики могли найти себе занятие по интересам на площадке Tele2: отдохнуть на удобных пуфах, поиграть в аэрохоккей, протестировать на планшетах мобильный интернет оператора. Также работала специальная зона, где все желающие могли сфотографироваться и отправить фото в соцсети на 4G-скоростях. Специалисты оператора консультировали петрозаводчан по вопросам мобильной связи, помогали подобрать подходящие тарифы.

"Tele2 стремится формировать благоприятную социальную среду везде, где мы работаем и предоставляем услуги связи. Нам важно участвовать в жизни региона, а развитие безопасных трасс для велосипедистов – безусловно полезная инициатива, мы с удовольствием ее поддерживаем", – отметил  директор петрозаводского филиала Tele2 Павел Серяков.

На правах рекламы

По теме

Tele2 поддержала гонку резиновых утят
30.05.17 15:05
Работники мэрии карельской столицы снова выйдут на уборку города
30.05.17 14:47
Работающую молодежь Карелии приглашают на форум
30.05.17 13:01
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
23.05.2017, 06:40
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии
29.05.2017, 07:25
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

Аналитика

29.05.2017 12:09
Капитал
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
Специалисты  из Карелии ждут объявления результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах. Только вряд ли наша республика займет  в нем хорошие позиции.
Утраченный символ: быть или не быть? 22
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 4
23.05.2017 16:24
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:59
Личное мнение
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
Политолог Олег Реут о слушаниях по проекту часовни на площади Кирова.
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
Камень, лестница, конюшня 3
25.05.2017 15:12
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Севильский цирюльник
Концерты завтра (1)
На детской планете есть место всем на свете
детям
В кинотеатрах (7)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Трио в перьях
детям
Стражи Галактики. Часть 2
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»