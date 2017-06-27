Tele2 поздравила петрозаводчан с Днем города

Tele2 поддержала праздничные мероприятия, которые прошли в Петрозаводске по случаю Дня города.

На площадке оператора горожане могли комфортно отдохнуть, выпить кофе и получить консультацию по вопросам мобильной связи.

В Петрозаводске для горожан подготовили развлекательные мероприятия на любой вкус: от исторического костюмированного представления до фестиваля цветного дыма. Tele2 на своей площадке на набережной Онежского озера предложила петрозаводчанам возможность отдохнуть на удобных пуфах, подзарядить гаджеты, выпить кофе и сделать фото на память. Кроме того, специалисты оператора консультировали горожан по вопросам мобильной связи, помогали подобрать подходящие тарифы из новой линейки "Мой Tele2".

Напомним, что весной 2017 года Tele2 представила жителям Карелии тарифы с другой архитектурой и логикой. Новые предложения включают в себя безлимитные звонки на номера Tele2 России, которые не расходуют пакет минут. На трех тарифах доступен бесплатный и безлимитный трафик в социальных сетях и мессенджерах. Интернет по всей России тарифицируется как дома, а входящие звонки в роуминге бесплатны, за исключением территории Крыма, где действуют роуминговые тарифы. На всех действует услуга переноса неизрасходованных минут, гигабайтов и SMS на следующий месяц при своевременном внесении абонентской платы.

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