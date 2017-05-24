Теле2 разрабатывает проект обеспечения связью ж/д участка Петрозаводск - Санкт-Петербург

Оператор сотовой связи "Теле2" рассматривает возможность обеспечения сотовой связью участка железной дороги между Петрозаводском и Санкт-Петербургом.

Об этом сообщил директор петрозаводского филиала Tele2 Павел Серяков в парламенте Карелии на заседании "круглого стола" по вопросам развития сотовой связи.

"Один из проектов, который обсуждается и, возможно, будет реализован - это покрытие железнодорожного полотна в сторону Санкт-Петербурга, покрытие "Ласточки" (поезд Петрозаводск-Санкт-Петербург, - прим. ред.)", - сказал Серяков.

Как планируется реализовать проет, на какие средства, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".