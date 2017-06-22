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11:46, 22 Июня 2017

Tele2 запустила совместный проект с fashion-агрегатором Clouty

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Мобильный оператор Tele2 запустил совместный сервис с Clouty – онлайн-платформой, где представлены витрины более 100 крупнейших интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Проект стал первым российским опытом создания fashion-сервиса на базе мобильных услуг.

Tele2 продолжает развивать стратегию lifestyle enabler и предлагает клиентам новое качество онлайн-шопинга. Зарегистрировавшись на сайте Clouty по номеру телефона, абоненты получат доступ к закрытому разделу, который включает обзор последних тенденций в мире моды, описание новых коллекций и подборку актуальных образов. Каждый абонент Tele2 сможет создать индивидуальный профиль, что позволит ему пользоваться более выгодными скидками, участвовать в конкурсах и промоакциях.

Кроме того, клиенты Tele2 могут активировать приоритетный доступ к уникальным предложениям сайта, оплатив услугу со своего мобильного счета. Сервис позволяет экономить на шопинге и даже зарабатывать на нем, участвуя в эксклюзивных конкурсах для абонентов оператора. За 10 рублей в день пользователи получают дополнительный контент, подготовленный командой стилистов и редакторов Clouty, и еще более высокие скидки на товары.

Абонентам доступны разные варианты активации услуги. Помимо дневной подписки на сервис, они могут оплатить пользование Clouty сроком на неделю, месяц или год. Услуга включает одну консультацию стилистов Clouty в неделю: профессионалы мира моды подберут одежду, подскажут, с чем ее сочетать и как улучшить свой образ. Советы экспертов уникальны и подбираются индивидуально для каждого пользователя. При желании клиенты могут приобрести дополнительную консультацию за 99 рублей.

Платформа Clouty подготовила для абонентов Tele2 выгодные промопредложения, которые отличаются размером скидки. Только клиентам оператора открыты специальные промокоды, недоступные обычным покупателям. При этом ежемесячно пользователи платной услуги смогут принимать участие в закрытых распродажах ведущих онлайн-ретейлеров.

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