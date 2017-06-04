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15:47, 04 Июня 2017
фото: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

"Телефончики" не помогут: Патриарх рассказал, как подключаться к Святому Духу

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Глава РПЦ констатировал бесполезность достижений научного процесса в этом деле и указал на силу молитвы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая сегодня, 4 июня, в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня Святой Троицы, провёл параллели между духовными практиками и мобильной связью. Он использовал это сравнение, чтобы указать на важность святых таинств, пишет life.

"Мы все пользуемся мобильными телефонами, но ведь не сама эта коробочка передаёт информацию от нас тому, кому мы звоним, — отметил патриарх. — Нас окружает невидимое энергетическое поле, и через телефончик мы с этим полем соединяемся".

По подобию с этим глава РПЦ назвал Святой Дух духовной энергетической силой, подключиться к которой "никакие телефончики не помогут, никакой научно-технический прогресс, никакая сила разума". Подключаются к ней, по словам патриарха, через "веру, через крещение и миропомазание, через молитву".

Он выразил уверенность, что большинство младенцев нужно крестить не только в России, но "во всём мире, чтобы цепь между человеком и Богом замыкалась через участие в святых таинствах".

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