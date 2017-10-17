Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана россиян

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, с помощью которой злоумышленники получают доступ к мобильному банку и SIM-карте жертвы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".

Отмечается, что новый способ основан на "социальной инженерии". Преступники звонят абонентам и выдают себя за представителей провайдеров и сотовых компаний. Затем они просят набрать ряд номеров и кодов на телефоне, который позволяет им получить доступ к личной информации жертвы.

В результате злоумышленники могут совершать звонки за счет пользователя и выводить его деньги.

По мнению опрошенных изданием экспертов, такая схема будет функционировать около года, в группе риска находятся, в основном, пенсионеры, которые плохо знакомы с современными технологиями. По предварительным оценкам, ущерб от нового способа мошенничества может составить 10-15 миллионов рублей.