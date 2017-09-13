Телефонные "террористы" сорвали семинар в мэрии Петрозаводска

Семинар тему "Как принять участие в программе "Комфортная городская среда"? " перенесли на четверг 14 сентября.

Изначально мероприятие должно было состояться 12 сентября в здании городской администрации. Однако за полчаса до его начала в мэрии началась эвакуация из-за звонка телефонного террориста, сообщили в Петросовете.

Как рассказал депутат и организатор семинаров Дмитрий Данильев, семинар состоится в четверг, 14 сентября, в 17:30. Место проведения не изменилось – малый зал городской администрации.

Участники семинара смогут узнать, как разработать проект благоустройства своего двора, подготовить дизайн-макеты и проектно-сметную документацию, провести общее собрание жильцов дома. Всё это – необходимые условия успешного участия в программе.

Данильев подчеркнул, что в ближайшие годы благоустройство в рамках приоритетной программы должно коснуться сотен дворов карельской столицы. Поэтому критически важно заранее подготовить жителей города к участию в "Комфортной городской среде".

Добавим, что в рамках проекта "Школа грамотного потребителя" в Петрозаводске состоится еще пять семинаров. Между ними желающие смогут принять участие в закрепляющих практических занятиях.