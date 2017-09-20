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Новости. Общество
19:40, 20 Сентября 2017

Телеведущая Андреева ответила про надпись на пиджаке за 200 тысяч

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В середине сентября Екатерина Андреева вышла в эфир в пиджаке Saint Laurent за 200 тысяч рублей и надписью Too Late ("Слишком поздно"). Пользователи Сети окрестили телеведущую новой fashion-иконой, а также начали гадать, что могло значить ее вероятное "тайное послание", сообщает lady.mail.ru.

Чтобы ответить "конспирологам", свой образ Екатерина решила прокомментировать в посте в Instagram.

В послании Андреева объяснила, что не стоит искать "тайных знаков" там, где их нет. "Что это за тайные знаки? Что налито у кота в бокале? Он пьет красное? Крепленое? Сухое? Уже TOO LATE об этом думать..." - написала телеведущая.

Екатерина также в шутку предложила отправить письмо в Модный дом Saint Laurent с просьбой выпустить вещи с другими интересными надписями. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
циник
2017-09-20 20:43:02
Че гадать то, Сечин пьет говно земли - нефть, капелька падающая с его усов - "инвестиции" в 1канал.
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