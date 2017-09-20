Телеведущая Андреева ответила про надпись на пиджаке за 200 тысяч

Поклонникам рекомендовано обратиться в Модный дом Ив Сен Лоран.

В середине сентября Екатерина Андреева вышла в эфир в пиджаке Saint Laurent за 200 тысяч рублей и надписью Too Late ("Слишком поздно"). Пользователи Сети окрестили телеведущую новой fashion-иконой, а также начали гадать, что могло значить ее вероятное "тайное послание", сообщает lady.mail.ru.

Чтобы ответить "конспирологам", свой образ Екатерина решила прокомментировать в посте в Instagram.

В послании Андреева объяснила, что не стоит искать "тайных знаков" там, где их нет. "Что это за тайные знаки? Что налито у кота в бокале? Он пьет красное? Крепленое? Сухое? Уже TOO LATE об этом думать..." - написала телеведущая.

Екатерина также в шутку предложила отправить письмо в Модный дом Saint Laurent с просьбой выпустить вещи с другими интересными надписями.