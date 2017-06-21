Телицын лишился министерского поста в Карелии

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков освободил от занимаемой должности министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства республики Всеволода Телицына.

Согласно указу Телицын уволен с 22 июня 2017 года.

Распоряжением главы Карелии исполнение обязанностей руководителя министерства возложено на первого заместителя министра сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Оксану Михайловну Гаврош.

Всеволод Телицын родился в поселке Кривой Порог Кемского района, его родители живут в Костомукше. После окончания средней школы уехал в Петербург, где закончил Политехнический институт.

В Ленинградской области он занимался охотничьим, рыбным хозяйством, после чего защитил кандидатскую диссертацию.

В разное время Всеволод Телицын был генеральным директором ООО "Промгеолэкспертиза", "Росгидропроект" и "Теко". В сферу их интересов входили, в частности, "геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, инженерно-техническое проектирование".

С 2012 года Всеволод Телицын возглавлял корпорацию развития Республики Карелия.

В марте 2015 года Всеволод Телицын назначен и.o. министра сельского хозяйства, при этом сохранил место в совете директоров корпорации. А в августе 2015-го избавился от приставки "и.о."