Темпы роста общественного питания Карелии замедлились в 2017 году

Оборот общественного питания в Карелии за 4 месяца 2017 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Объем оборота в январе-апреле 2017 года составил 1,5 млрд рублей – на 100 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако темпы роста отрасли в 2017 году замедлились более чем в два раза.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".