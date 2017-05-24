09:14, 24 Мая 2017
Темпы роста общественного питания Карелии замедлились в 2017 году
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Оборот общественного питания в Карелии за 4 месяца 2017 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.
Объем оборота в январе-апреле 2017 года составил 1,5 млрд рублей – на 100 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако темпы роста отрасли в 2017 году замедлились более чем в два раза.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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