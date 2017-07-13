Тепло, дождь и гроза ожидаются в пятницу в Карелии

О погоде на 14 июля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 июля будет облачно с прояснения. Днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-восточный умеренный.

Ночная температура составит +14, +16 градусов, днем потеплеет до +20, +22.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами сильные. Днем в отдельных районах грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах с порывами до сильного.

Ночью +12, +17, днем воздух прогреется до +17, +22, местами до +26.