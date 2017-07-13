Тепло и дождь ждут жителей Карелии 13 июля

О погоде на четверг в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 13 июля будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Днем потеплеет еще до +22, +24.

В районах республики также ожидается облачная с прояснениями погода.

Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Днем ожидается +17, +22, местами воздух прогреется до +26 градусов.